6 июля, 10:02

Кириенко посетил российские позиции у Антоновского моста в Херсонской области

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко (в центре)
© Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко

Кириенко посетил российские позиции у Антоновского моста в Херсонской области - власти региона. 

© Информационное агентство ТАСС
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