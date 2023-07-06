6 июля, 10:17
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Встречи с Лукашенко, курсы валют и местоположение Пригожина. Темы брифинга Пескова

Михаил Метцель/ ТАСС
© Михаил Метцель/ ТАСС

Российско-белорусские контакты на высшем уровне, причины колебаний курса рубля и возможное участие представителей "Талибана" (запрещен в РФ) в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Владимир Путин работает в Кремле. Президент будет заниматься делами Ставропольского края", с докладом у него будет губернатор Владимир Владимиров.
  • "Путин и [белорусский лидер Александр] Лукашенко часто общаются". Кремль сообщает не о всех их телефонных разговорах. "При необходимости встреча [которую анонсировал Лукашенко] произойдет, пока точной даты нет". "Пока не могу сказать, какой будет повестка этих контактов".

О местоположении Евгения Пригожина

  • "Мы не следим за его перемещениями, не имеем ни возможности, ни желания этого делать".
  • Комментарий Кремля о будущем ЧВК "Вагнер" от 24 июня "сохраняет свою актуальность". "В настоящий момент не могу ничего добавить к этому".

О курсе валют

  • "Видим такие колебания, действительно: курс валюты растет, рубль падает". "Видели это несколько раз и ранее", были "отскоки".
  • Нельзя исключать и спекуляций. Но более подробные комментарии дает Банк России.
  • При этом "макроэкономические показатели лучше ожидаемых".

О россиянке, попавшей в заложники в Ираке

  • В Кремле не располагают информацией о захвате в Ираке в заложники гражданки РФ и Израиля Елизаветы Цурков. "Обязательно поинтересуемся в министерстве иностранных дел".

О визите Зеленского в Болгарию

  • "Киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран напрямую в этот конфликт. Многие страны уже с головой влезли и прямо, и косвенно в этот конфликт".
  • "Понятно, что эту тему они (власти Украины - прим. ТАСС) будут обсуждать и с болгарами".
  • "Результаты этих обсуждений никоим образом не способны повлиять на исход" спецоперации, "нынешняя ситуация на фронте более чем красноречиво это подтверждает".

О возможном участии талибов в саммите ШОС

  •  "Решение принимается  онсенсусом". "Это тема, которая должна быть рассмотрена в ходе подготовки к следующему саммиту".
 
Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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