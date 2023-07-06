Встречи с Лукашенко, курсы валют и местоположение Пригожина. Темы брифинга Пескова

Российско-белорусские контакты на высшем уровне, причины колебаний курса рубля и возможное участие представителей "Талибана" (запрещен в РФ) в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Владимир Путин работает в Кремле. Президент будет заниматься делами Ставропольского края", с докладом у него будет губернатор Владимир Владимиров.
- "Путин и [белорусский лидер Александр] Лукашенко часто общаются". Кремль сообщает не о всех их телефонных разговорах. "При необходимости встреча [которую анонсировал Лукашенко] произойдет, пока точной даты нет". "Пока не могу сказать, какой будет повестка этих контактов".
О местоположении Евгения Пригожина
- "Мы не следим за его перемещениями, не имеем ни возможности, ни желания этого делать".
- Комментарий Кремля о будущем ЧВК "Вагнер" от 24 июня "сохраняет свою актуальность". "В настоящий момент не могу ничего добавить к этому".
О курсе валют
- "Видим такие колебания, действительно: курс валюты растет, рубль падает". "Видели это несколько раз и ранее", были "отскоки".
- Нельзя исключать и спекуляций. Но более подробные комментарии дает Банк России.
- При этом "макроэкономические показатели лучше ожидаемых".
О россиянке, попавшей в заложники в Ираке
В Кремле не располагают информацией о захвате в Ираке в заложники гражданки РФ и Израиля Елизаветы Цурков. "Обязательно поинтересуемся в министерстве иностранных дел".
О визите Зеленского в Болгарию
- "Киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран напрямую в этот конфликт. Многие страны уже с головой влезли и прямо, и косвенно в этот конфликт".
- "Понятно, что эту тему они (власти Украины - прим. ТАСС) будут обсуждать и с болгарами".
- "Результаты этих обсуждений никоим образом не способны повлиять на исход" спецоперации, "нынешняя ситуация на фронте более чем красноречиво это подтверждает".
О возможном участии талибов в саммите ШОС
- "Решение принимается онсенсусом". "Это тема, которая должна быть рассмотрена в ходе подготовки к следующему саммиту".