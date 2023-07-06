"Единая Россия" выдвинула действующего мэра Хабаровска на выборы главы города

Голосование пройдет 9 и 10 сентября

ХАБАРОВСК, 6 июля. /ТАСС/. Члены партии "Единая Россия" выдвинули действующего мэра Хабаровска Сергея Кравчука на выборы главы города. Об этом ТАСС сообщили в региональном отделении партии.

В Хабаровске состоялась конференция отделения, в ходе которой была выдвинута кандидатура на пост мэра. "Проголосовали за Кравчука Сергея Анатольевича", - сказали в региональном отделении.

В конце мая региональное отделение партии "Единая Россия" сообщало, что действующий глава Хабаровска победил в предварительном голосовании партии по выборам мэра.

Прием документов

Избирком Хабаровского края в четверг начал прием документов от кандидатов на выборы мэра Хабаровска. Документы подали три самовыдвиженца, сообщили агентству в комиссии. Это Олег Цой, помощник депутата краевой думы, индивидуальный предприниматель Евгений Бондаренко и заместитель директора средней школы №35 Дмитрий Шабунин.

Для регистрации кандидатов на выборы необходимо будет представить 2 149 достоверных и действительных подписей избирателей.

Голосование на выборах мэра Хабаровска будет проходить в течение двух дней - 9 и 10 сентября.