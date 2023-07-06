Россия высылает девять финских дипломатов и закроет генконсульство в Петербурге

Послу Финляндии заявлено, что параметры вступления этой страны в НАТО создают угрозу безопасности России

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия в качестве ответных мер на проводимую властями Финляндии антироссийскую политику с 1 октября 2023 года отзывает свое согласие на деятельность генконсульства страны в Санкт-Петербурге, а также высылает девять финских дипломатов. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ в связи с вызовом посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря.

"В числе ответных мер на конфронтационные действия финских властей российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Как указали в МИД РФ, финский посол также был уведомлен, что в связи с высылкой в июне 2023 года из Финляндии девяти представителей российских загранучреждений в этой стране персонами нон грата объявлены девять сотрудников посольства Финляндии в РФ и финского генконсульства в Санкт- Петербурге.

Ответ на угрозы безопасности

Кроме того, послу заявили, что обсуждаемые параметры вступления Финляндии в НАТО "создают угрозу безопасности Российской Федерации, а поощрение киевского режима на войну и накачивание его западным оружием означает явно враждебные действия" против России. "Такая линия финских властей не может оставаться без ответа", - подчеркнули в министерстве.

Главе финской дипмиссии также был заявлен решительный протест "в связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой". Как отметили в российском МИД, курс Хельскинки направлен "на слом формировавшихся десятилетиями российско-финляндских отношений взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многоплановых торгово-экономических и межрегиональных связей, прямых контактов между гражданами, дискриминацию россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз, создание препятствий для нормальной деятельности российских представительств в этой стране, включая сокращение их персонала посредством объявления сотрудников персонами нон грата".

В июне МИД Финляндии уведомил временного поверенного в делах России о высылке девяти сотрудников посольства в Хельсинки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в этой связи заявила, что высылка связана с интересами натовских ячеек, находящихся под контролем Соединенных Штатов.