Захарова: нормализация отношений Египта и Турции поможет урегулированию кризиса в Ливии

Официальный представитель МИД РФ отметила, что ранее Каир и Анкара соперничали за влияние в регионе и "поддерживали противоборствующие ливийские лагеря"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Нормализация египетско-турецких отношений должна содействовать скорейшему преодолению затянувшегося кризиса в Ливии, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нормализация египетско-турецких отношений призвана позитивно отразиться на развитии ситуации в Ливии", - указала дипломат.

Захарова отметила, что ранее Каир и Анкара соперничали за влияние в регионе и "поддерживали противоборствующие ливийские лагеря". "Такая конкуренция являлась одной из причин сохранения в Ливии двоевластия", - добавила она. "Надеемся, что теперь Египет и Турция будут подходить к проблематике ливийского урегулирования с более близких позиций, - продолжила официальный представитель МИД РФ. - И это, в свою очередь, будет содействовать скорейшему преодолению затянувшегося кризиса".