6 июля, 10:30,
обновлено 6 июля, 10:43

Захарова: амбиции ФРГ и Японии по получению статуса члена СБ ООН абсолютно беспочвенны

© ТАСС/ Ruptly

По словам официального представителя МИД РФ, увеличение в Совете Безопасности ООН числа и без того перепредставленных западных государств не добавит ему демократичного характера и не приблизит к построению более справедливой архитектуры международных отношений

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Амбиции Берлина и Токио по получению постоянного членства в Совбезе ООН видятся абсолютно беспочвенными. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Увеличение в Совете Безопасности ООН числа и без того перепредставленных западных государств не добавит ему демократичного характера и не приблизит к построению более справедливой архитектуры международных отношений, - сказала Захарова. - В частности, амбиции Германии и Японии по получению перманентной прописки в этом органе видятся абсолютно беспочвенным". 

Теги:
ЯпонияГерманияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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