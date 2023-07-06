Захарова: амбиции ФРГ и Японии по получению статуса члена СБ ООН абсолютно беспочвенны

По словам официального представителя МИД РФ, увеличение в Совете Безопасности ООН числа и без того перепредставленных западных государств не добавит ему демократичного характера и не приблизит к построению более справедливой архитектуры международных отношений

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Амбиции Берлина и Токио по получению постоянного членства в Совбезе ООН видятся абсолютно беспочвенными. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Увеличение в Совете Безопасности ООН числа и без того перепредставленных западных государств не добавит ему демократичного характера и не приблизит к построению более справедливой архитектуры международных отношений, - сказала Захарова. - В частности, амбиции Германии и Японии по получению перманентной прописки в этом органе видятся абсолютно беспочвенным".