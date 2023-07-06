Захарова: визиты посла США к Гершковичу будут зависеть от усмотрения российской стороны

Как указала официальный представитель МИД РФ, в решении подобных вопросов учитывается и принцип взаимности

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Последующие визиты посла США в Москве Линн Трейси к корреспонденту американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, будут зависеть от графика и усмотрения российской стороны. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подчеркну, что визиты посла США и ее подчиненных из числа консульских сотрудников к Гершковичу будут и впредь предусматриваться в зависимости от графика и усмотрения российской стороны", - сказала она.

Согласно Венской конвенции о консульских сношениях, напомнила Захарова, право консульских должностных лиц посещать граждан представляемого государства, которые находятся под стражей или арестованы, должно осуществляться в соответствии с законами и правилами страны пребывания. Именно таким подходом руководствуется Россия, отметила дипломат.

Как указала Захарова, в решении подобных вопросов учитывается и принцип взаимности. "Мы неоднократно говорили, как относятся к задержанным [за рубежом россиянам], как их вообще задерживают, многих просто воровали по всему миру, нападали на них, незаконно удерживали, придумывали истории и под видом инсценировок арестовывали", - заметила официальный представитель МИД. "Поэтому мы принимаем много факторов к сведению для принятия решения: это и принципы взаимности, и обстоятельства двустороннего характера, в частности, когда недружественные действия были совершены в отношении российских СМИ, которым не выдали визы для участия в освещении деятельности России в ООН в апреле текущего года", - пояснила дипломат.

"Соответственно, было принято решение, что визит американских дипломатов к Гершковичу будет отложен", - добавила она.

Захарова акцентировала внимание на том, что посещения задержанных лиц не могут быть возможны "по произвольному желанию посольства США". "В России такой стиль американской дипломатии, привыкшей в некоторых других странах открывать ногой дверь, просто не работает. Чем быстрее они это поймут, тем будет лучше. И пусть помнят о принципе взаимности", - обратила внимание официальный представитель дипведомства.

По информации Центра общественных связей ФСБ РФ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих гостайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". В связи с этим журналист был задержан в конце марта в Екатеринбурге, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Гершковича взяли с поличным. Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест до 29 мая, 23 мая срок его содержания под стражей был продлен на три месяца.