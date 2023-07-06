Захарова заявила, что РФ озабочена нарушениями режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

По словам официального представителя МИД РФ, действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе будут соответствовать развитию ситуации на земле и трехсторонним договоренностям

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Москва крайне озабочена участившимися нарушениями режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и сохраняющейся блокадой Лачинского коридора. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы выражаем крайнюю озабоченность участившимися случаями нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и сохраняющейся блокадой Лачинского коридора. По имеющейся информации, гуманитарная ситуация в регионе ухудшается. С сожалением приходится констатировать, что из-за прекращения снабжения население Карабаха может остаться без запасов продуктов, товаров первой необходимости и медикаментов", - указала дипломат.

"Это идет вразрез с трехсторонними договоренностями лидеров России, Азербайджана и Армении, в том числе с положениями заявления от 9 ноября 2020 года. Мы призываем Баку и Ереван решать все вопросы исключительно политико-дипломатическим путем. Азербайджанскую сторону призываем к разблокированию Лачинского коридора, обеспечению беспрепятственного движения по нему граждан, транспортных средств, грузов в гражданских целях", - добавила официальный представитель российского дипведомства.

При этом Захарова отметила, что действия российских миротворцев в Карабахе будут соответствовать развитию ситуации на земле. "Эти действия [российских миротворцев] будут соответствовать развитию ситуации на земле и будут, безусловно, идти в русле тех договоренностей, которые были достигнуты между тремя сторонами", - подчеркнула она.

Захарова добавила, что новые трехсторонние контакты России, Азербайджана и Армении по урегулированию возможны, скоро в регион поедет спецпредставитель министра иностранных дел РФ по содействию нормализации отношений Баку и Еревана Игорь Ховаев. "Российская сторона продолжит усилия по сближению подходов сторон. В ближайших планах, в частности, посещение региона спецпредставителем министра по содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорем Ховаевым. Возможны и трехсторонние встречи", - сказала дипломат. "Если такая информация появится, мы обязательно сообщим", - уточнила она.

РФ, по словам Захаровой, "приветствует достигнутый прогресс в ходе переговоров в США по выработке мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией". "Приветствуем все позитивные шаги на этом направлении", - добавила официальный представитель МИД РФ.

В совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров на минувшей неделе в США министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, говорится, что стороны "достигли согласия еще по нескольким статьям проекта соглашения".