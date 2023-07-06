Даванков сдал подписи муниципальных депутатов для регистрации на выборы мэра Москвы

Московское отделение партии "Новые люди" 18 июня на конференции единогласно выдвинуло его кандидатом от партии на пост мэра города

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") представил в четверг в Мосгоризбирком 114 подписей муниципальных депутатов, которые необходимы для регистрации на выборы мэра столицы, передает корреспондент ТАСС.

Также он подал в избирком фамилии трех кандидатов в Совет Федерации. Ими стали глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев ("Новые люди"), президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин и председатель Московского областного регионального отделения "Деловой России", член Федерального политсовета "Партии роста" Сергей Демин.

Московское отделение партии "Новые люди" 18 июня на конференции единогласно выдвинуло его кандидатом от партии на пост мэра Москвы. Даванкову 39 лет. Он занимает должность первого замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме и вице-спикера палаты.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

Депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования, 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.