6 июля, 11:33,
обновлено 6 июля, 11:34

Патрушев: Запад, развязав против РФ гибридную войну, не оценил трезво ситуацию

По словам секретаря Совбеза, "динамика событий на мировой арене сегодня характеризуется поляризацией и трансформацией существующей архитектуры международной безопасности"

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Запад развязал против России гибридную войну, трезво не оценив ее перспективы, констатировал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Динамика событий на мировой арене сегодня характеризуется поляризацией и трансформацией существующей архитектуры международной безопасности. Соответствующие процессы инициированы западными странами в рамках ведения гибридной войны против России, развязанной явно без трезвой оценки ситуации и ее перспектив", - сказал Патрушев в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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