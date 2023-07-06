Захарова считает, что США могли вернуться в ЮНЕСКО для продвижения антироссийской повестки

По словам официального представителя МИД РФ, США вновь демонстрируют пример конфронтационного мышления

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. США, возможно, возобновили свое членство в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) не только ради заявленного противодействия Китаю, но и для продвижения русофобских подходов, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не исключаем, что, помимо присущей американской дипломатии синофобии, одним из основных факторов стремительного возвращения США стали и антироссийские соображения, - сказала дипломат. - В этой связи ожидаем очередного всплеска украинизации повестки для конвенционных, программных и руководящих органов ЮНЕСКО, включая ее исполнительный совет".

По словам Захаровой, США вновь демонстрируют пример конфронтационного мышления, прямо заявляя, что возвращаются в организацию, чтобы "противодействовать Китаю".

"Как так может быть? Страна должна входить в организацию с какими-то конструктивными намерениями, желанием созидать, творить, давать позитивный результат. Но именно США исповедуют вот такую логику разрушения, что они будут находиться везде, где могут противодействовать, в данном случае - Китаю", - указала официальный представитель МИД РФ.

Она обратила внимание, что подобные планы всерьез диссонируют с идеалами и принципами самой ЮНЕСКО.