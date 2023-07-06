6 июля, 11:57
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Патрушев: сплоченность россиян 23-24 июня показала, что РФ выстоит перед любыми угрозами

По словам секретаря Совета безопасности, единство в отстаивании национальных интересов и суверенитета страны делают народ непобедимым

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Предательские действия руководства ЧВК "Вагнер" поставили Россию на грань гражданского конфликта, но решительные действия сотрудников силовых структур, руководителей органов власти, сплоченность и патриотизм народа показали, что страна выстоит перед любыми угрозами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Читайте также
Трансляция
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Хроника событий

"23-24 июня произошли события, когда из-за амбициозных, а по сути предательских действий руководства ЧВК "Вагнер" страна фактически оказалась на грани быть втянутой в гражданский конфликт. Но решительные действия военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, руководителей органов государственной власти, сплоченность и патриотизм нашего народа, еще раз показали, что Россия выстоит перед любыми угрозами", - сказал Патрушев в четверг в Краснодаре на совещании по безопасности Южного федерального округа РФ.

"Единство в отстаивании национальных интересов и суверенитета страны делают наш народ непобедимым. Так было, так будет", - подчеркнул он. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация