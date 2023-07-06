Патрушев: НАТО во главе с США планирует и руководит действиями ВСУ против армии России

По словам секретаря Совета безопасности РФ, "США ведут необъявленную войну против России, используя территорию и население Украины"

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. НАТО во главе с США планирует и координирует боевые действия киевского режима против российской армии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В результате организованного США и их сателлитами кровавого государственного переворота власть на Украине захватили неонацисты. Преследуя свои корыстные цели, США ведут необъявленную войну против России, используя территорию и население Украины", - сказал он на совещании в Краснодаре по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе.

"Сегодня страны НАТО во главе с США продолжают финансировать террористический режим на Украине, накачивают его оружием, предоставляют разведданные, осуществляют подготовку военнослужащих ВСУ [Вооруженных сил Украины], планируют и координируют военные действия против российской армии", - констатировал секретарь Совета безопасности РФ.