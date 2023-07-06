Патрушев: Россия на протяжении столетий вынуждена отстаивать свои национальные интересы

По словам секретаря Совбеза РФ, недруги периодически пытаются реализовать планы по уничтожению страны

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Дискриминация русского населения имеет исторические корни, Россия на протяжении столетий вынуждена принимать меры по отстаиванию национальных интересов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Через подконтрольные средства массовой информации Запад продолжает насаждать русофобию. Следует отметить, что дискриминация русского населения имеет глубокие исторические корни", - констатировал он, выступая в Краснодаре на совещании по безопасности в Южном федеральном округе. По словам Патрушева, "Россия на протяжении столетий вынуждена была бороться и принимать меры по отстаиванию национальных интересов, вставать на защиту русского мира".

Секретарь Совбеза отметил, что недруги России периодически пытаются реализовать планы по уничтожению страны. "Так, в 1990-е годы спровоцировали конфликт на Северном Кавказе с использованием международных террористических организаций. И сейчас мы вновь вынуждены защищать русское население, которое в силу недальновидных решений политиков оказалось за границами России и подвергалось геноциду", - отметил он.

Патрушев провел параллели с борьбой советского народа против гитлеровских захватчиков. "Наши предки, победившие фашизм в Великой Отечественной войне, ставшей самой кровопролитной в истории человечества, завещали: "Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда, памяти павших будьте достойны!" - напомнил он.

"На стороне фашистской Германии в той войне воевало около миллиона солдат стран-союзников Гитлера, которые хотели уничтожить наше государство, поработить наш народ. Тогда мы победили нацизм и освободили народы Европы от "коричневой чумы". Сегодняшние попытки победить российский героический народ обречены на провал", - заключил секретарь Совета безопасности РФ.