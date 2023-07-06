Замглавы МИД РФ и посол Египта обсудили подготовку к саммиту Россия - Африка

Встреча состоялась по просьбе египетского дипломата

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили на встрече в четверг ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также подготовку к предстоящему второму саммиту Россия - Африка.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на развитие событий в Судане и палестинскую проблематику, - говорится в сообщении дипведомства РФ. - Кроме того, были затронуты вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему в Санкт-Петербурге в июле второму саммиту Россия - Африка".

Встреча состоялась по просьбе египетского дипломата.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".