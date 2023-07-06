6 июля, 12:00
Военная операция на Украине

Патрушев заявил, что украинское контрнаступление привело к огромным потерям ВСУ

По словам секретаря российского Совбеза, странам НАТО безразлична судьба Украины

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Украинское контрнаступление уже привело к огромным потерям в живой силе и технике в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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"Вашингтону и странам Североатлантического блока безразлична судьба Украины и украинского народа. Так, активно разрекламированное и начавшееся украинское наступление уже привело к огромным потерям ВСУ в живой силе и технике", - сказал Патрушев, выступая в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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