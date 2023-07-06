В ЮФО создали группировку единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС

По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, силы и средства службы медицины катастроф округа находятся в постоянной готовности оказать помощь населению

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Общая группировка сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) создана Южном федеральном округе (ЮФО), заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в округе.

"В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории федерального округа создана общая группировка сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для организации мероприятий по гражданской обороне, защите населения разработаны планы приведения в готовность гражданской обороны и защиты населения субъектов, муниципальных образований и организаций", - сказал секретарь Совбеза.

Он также отметил, что "силы и средства службы медицины катастроф находятся в постоянной готовности оказать медицинскую помощь населению".