Патрушев: Киев в 2023 году на крымском направлении совершил свыше 70 атак беспилотниками

Такие действия представляют "особую угрозу безопасности населения", отметил секретарь Совбеза РФ

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Киев в 2023 году только на крымском направлении совершил более 70 атак с применением беспилотных летательных аппаратов, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Особую угрозу безопасности населения представляют попытки совершения атак с использованием беспилотных воздушных и водных аппаратов, а также ракетно-артиллеристские обстрелы со стороны ВСУ. Мишенями, как правило, становятся объекты энергетической и промышленной инфраструктуры, уничтожение или повреждение которых угрожает мирной жизни и здоровью людей", - сказал Патрушев в Краснодаре на совещании по безопасности Южного федерального округа.

"Так, с начала текущего года только на крымском направлении вооруженными формированиями Украины совершено свыше 70 атак с применением беспилотных летательных аппаратов. Атакам и обстрелам со стороны ВСУ также подвергались территории Краснодарского края, Ростовской области", - отметил он.