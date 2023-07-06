Патрушев: Киев, готовя теракты на территории РФ, использует методы гитлеровских спецслужб

По словам секретаря Совбеза РФ, это подтверждает "неонацистскую сущность правящего" на Украине режима

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Россия получает многочисленные подтверждения тому, что киевский режим, готовя теракты и диверсии на российской территории, использует методы гитлеровских спецслужб, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Продолжаем получать многочисленные факты, подтверждающие неонацистскую сущность правящего бандеровского режима, взявшего на вооружение самые грязные методы, когда-то применявшиеся гитлеровскими гестапо и абвером, в том числе при подготовке и совершении терактов и диверсий на территории нашей страны", - сказал он, выступая в четверг в Краснодаре на совещании по вопросам безопасности Южного федерального округа.