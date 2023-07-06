Патрушев предупредил о риске инфекций в РФ на фоне военно-биологической деятельности США

В том числе, высоки риски заболеваемости населения природно-очаговыми инфекциями, отметил секретарь российского Совбеза

КРАСНОДАР, 6 июля /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил о высоких рисках заболевания населения разными видами лихорадок на фоне военно-биологической деятельности США вблизи границ России.

"На фоне военно-биологической деятельности США вблизи российских границ, в том числе по созданию искусственных очагов возбудителей инфекционных заболеваний, высоки риски заболеваемости населения природно-очаговыми инфекциями, включая различные виды лихорадок", - сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности Южного федерального округа.