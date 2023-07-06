6 июля, 12:43,
обновлено 6 июля, 12:52
Военная операция на Украине

Захарова назвала фейком данные о тайных контактах Лаврова с экс-чиновниками США по Украине

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Пор словам официального представителя российского дипведомства, это запущенная в западные СМИ дезинформация

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Утверждения о том, что экс-чиновники США якобы провели в апреле секретные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по Украине, являются фейком.

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Об этом заявила ТАСС официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Это дезинформация. Фейк, запущенный в западные СМИ", - сказала она, комментируя утверждения средств массовой информации о том, что экс-чиновники США провели в апреле секретные переговоры с Лавровым, чтобы заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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