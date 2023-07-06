Захарова назвала фейком данные о тайных контактах Лаврова с экс-чиновниками США по Украине

Пор словам официального представителя российского дипведомства, это запущенная в западные СМИ дезинформация

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Утверждения о том, что экс-чиновники США якобы провели в апреле секретные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по Украине, являются фейком.

Об этом заявила ТАСС официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Это дезинформация. Фейк, запущенный в западные СМИ", - сказала она, комментируя утверждения средств массовой информации о том, что экс-чиновники США провели в апреле секретные переговоры с Лавровым, чтобы заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине.