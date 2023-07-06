Число кандидатов на пост губернатора Омской области сократилось до семи

Вадим Черкин снял свою кандидатуру

ОМСК, 6 июля. /ТАСС/. Претендент на пост губернатора Омской области Вадим Черкин написал заявление о снятии его кандидатуры с предстоящих выборов главы региона, всего осталось семь кандидатов. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии региона.

"Минус один кандидат на должность губернатора Омской области. Сегодня в облизбиркоме рассмотрели заявление Вадима Черкина о снятии его кандидатуры с выборов главы региона. Теперь в числе кандидатов остались семь человек", - говорится в сообщении.

В списке действующих кандидатов остались три самовыдвиженца и четыре - от партий. От "Единой России" выдвинут Виталий Хоценко, Владимир Казанин - от "Коммунистов России", Максим Макаленко - от ЛДПР, от КПРФ - Андрей Алехин.

В числе самовыдвиженцев - ведущий инженер по информационным технологиям ФГБУ "Управление "Омскмелиоводхоз" Дмитрий Гудз и заместитель гендиректора ООО "Охранное предприятие "Аллюр" Юрий Александров. А также электромонтер Омского областного музея изобразительных искусств имени Врубеля Сергей Скрипаль. Ранее на сайте регионального избиркома сообщалось, что Черкин был безработным.

Выборы на пост губернатора Омской области пройдут 10 сентября. 10 июня начался период выдвижения кандидатов на эту должность. 29 марта президент России Владимир Путин освободил от должности главы Омской области Александра Буркова, который возглавлял регион с сентября 2018 года. Временно исполняющим обязанности губернатора области был назначен Виталий Хоценко. С 8 июня 2022 года Хоценко был председателем правительства Донецкой Народной Республики.