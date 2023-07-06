Косачев: Запад начал юридически закреплять концепцию "порядка, основанного на правилах"

По словам вице-спикера Совфеда, есть попытки закрепить в документах прогрессивные изменения международно-правовых норм об иммунитете должностных лиц

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Ранее аморфная концепция западных стран о порядке, основанном на правилах, продвигаемая взамен международного права, постепенно приобретает юридические очертания, включая разработку обоснований для привлечения к ответственности военно-политического руководства РФ. Об этом в четверг заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Если изначально все ограничивалось лишь констатацией, что существует некий порядок, основанный на правилах, но при этом нигде не было его расшифровки, уточнения и конкретизации, то в последнее время все больше проявляется тенденция, когда в эту концепцию начинают вноситься некие юридические очертания. Пока они еще только такие, прикидочные, но тенденцию не замечать нельзя", - сказал сенатор на совещании, посвященном кризису современного миропорядка.

Так, продолжил Косачев, есть попытки закрепить в документах так называемые прогрессивные изменения международно-правовых норм об иммунитете должностных лиц, призванные обосновать возможность "привлечения к ответственности военно-политического руководства РФ". Делается это посредством нового толкования понятия "агрессия", которое понимается "как незаконная, несправедливая, неспровоцированная война, и она не может быть оправдана". При этом такие преступления, как геноцид, военные преступления и преступления против человечности, "как бы проистекают из преступления агрессии как более широкого понятия".

"По мнению тех, кто пытается выписывать эти правила, должностные лица утрачивают иммунитет от иностранной международной уголовной юрисдикции в случае совершения преступлений агрессии. Это тоже новация в международном праве", - пояснил вице-спикер Совфеда.

Кроме этого, продолжил сенатор, западные страны активно продвигают свою повестку в ряде международных структур: например, в Организации по запрещению химического оружия в ситуации с безосновательными обвинениями Сирии в применении отравляющих веществ. Затем, заметил Косачев, начали "продвигаться некие изменения уже в Устав ООН, в том числе предложения по реформе Совбеза ООН, которые цементировали бы порядок, основанный на правилах".

Политик привел в пример и подготовительную работу, которую ведут стоящие за Украиной представители Запада, "по организации некого международного трибунала по расследованию преступлений России на Украине". "Появляется некий офис спецпрокурора в Гааге, появляется идея некого компенсационного механизма, он же реестр ущерба, и таким образом складывается система судопроизводства как некого карательного инструмента, который будет наказывать за нарушение этих самых правил", - сказал парламентарий.

О формировании западной концепции

Косачев отметил, что концепция порядка, основанного на правилах, возникла не сразу, она формировалась постепенно, замещая западную концепцию либерального мирового порядка. Он напомнил, что на официальном уровне этот термин впервые употребил премьер-министр Австралии Кевин Радд в 2008 году, и "долгое время термин фигурировал в качестве инструмента межпартийной борьбы в США и использовался демократами для их нападок на республиканцев".

С приходом администрации Джо Байдена порядок, основанный на правилах, "уже поднят на все возможные и невозможные знамена", резюмировал зампред Совфеда.