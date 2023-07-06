Закрытие генконсульства Финляндии и возвращение 45 военных РФ из плена. Главное за 6 июля

Закрытие генконсульства Финляндии

Россия с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, а также высылает девять финских дипломатов. В МИД РФ заявили, что такое решение принято в ответ на антироссийскую политику.

Возвращение 45 военных РФ из плена

Минобороны России сообщило о возвращении 45 находившихся в плену российских военных с подконтрольной Киеву территории. Их доставят в медицинские учреждения ведомства для прохождения лечения и реабилитации.

Курсы валют

Курс доллара на Мосбирже превысил 93 рубля. Евро превышал 102 рубля впервые с 28 марта 2022 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина прокомментировала изменения курса рубля, отметив, что плавающий курс является благом для экономики, а попытки повлиять на него несут риски девальвации.

Новые случаи сибирской язвы

В Туве подтвердили пятый случай заболевания сибирской язвой. Состояние заболевших стабильное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщило управление регионального Роспотребнадзора.

Запрет уклонистам на регистрацию авто

Россияне, которые не явились по повестке в военкомат, не смогут обменять водительские удостоверения и зарегистрировать автомобили, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

"Информационная база обновляется каждый день и все, что с военкоматом связано по этим гражданам, у нас есть", - отметил он.