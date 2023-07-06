Постпредство РФ заявило о попытках Лондона позвать Киев на СБ ООН по ядерной сделке Ирана

Москва будет "жестко оппонировать британским неоколониалистам", отметил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 6 июля. /ТАСС/. Великобритания пытается позвать на заседание Совета Безопасности ООН в четверг по теме Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) Украину, чтобы обсудить якобы поставки иранских беспилотников для использования в ходе украинского конфликта. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, РФ может инициировать процедурное голосование по участию украинской делегации.

"Британское председательство в Совете Безопасности, похоже, не может без скандалов. На заседание по выполнению резолюции 2231 (той, которая "благословила" Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе) британцы, вопреки сложившейся практике и здравому смыслу, "затаскивают" украинцев, - написал дипломат в своем телеграм-канале. - Цель ясна: вбросить в обсуждение тему якобы имеющих место поставок иранских дронов для использования на Украине. Последствия же от этой провокации для процесса возобновления СВПД могут быть самыми трагическими".

"Будем жестко оппонировать британским неоколониалистам. Не исключено и процедурное голосование", - сказал он.