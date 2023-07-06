В Москве 12 человек выдвинули свои кандидатуры на пост мэра

Все кандидаты не являются иноагентами, шестеро из них представлены от политических партий, шестеро - самовыдвиженцы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Процедура выдвижения кандидатов на выборах мэра завершилась в Москве, свои кандидатуры представили 12 человек. Об этом сообщил ТАСС в четверг зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

"Процедура выдвижения завершилась, документы подали 12 человек. При этом документы на регистрацию принимаются еще и завтра. А решение о регистрации кандидатов комиссии предстоит принять в течение 10 дней", - сказал Реут.

Согласно данным, опубликованным на сайте Мосгоризбиркома, все выдвинувшие свои кандидатуры не являются иноагентами, шестеро из них представлены от политических партий, шестеро - самовыдвиженцы. Выдвижение кандидатов началось 7 июня.

Ранее Мосгоризбирком утвердил количество подписей депутатов представительных органов местного самоуправления в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра Москвы, необходимых для его регистрации, - так называемый муниципальный фильтр. В столице это число минимально возможное и составляет 110 подписей. При этом самовыдвиженцы должны представить в Мосгоризбирком еще и подписи от избирателей - от порядка 38 тыс. до почти 41 тыс.

О выборах

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

Депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования, 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.