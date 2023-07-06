Порядка 400 экспертов ассоциации НОМ следят за выдвижением кандидатов на выборы

Председатель комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова сообщила, что началась и работа по подготовке общественных наблюдателей за выборами

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Порядка 400 экспертов из "Независимого общественного мониторинга" (НОМ) по всей России следят за процедурой выдвижения кандидатов для участия в выборах, которые пройдут в сентябре. Об этом в четверг сообщила исполнительный директор ассоциации НОМ, председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

В ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Выборы-2023 набирают обороты" она отметила, что общественное наблюдение - "не всегда работа наблюдателей, есть и экспертное сообщество". "Наши эксперты, которых сегодня порядка 400 по всей стране, следят за тем, как проходит процедура выдвижения", - сказала Булгакова.

По ее словам, эти эксперты на площадках региональных общественных штабов обсуждают и анализируют процесс выдвижения кандидатов. "Процедура выдвижения еще идет, мы обязательно представим в ближайшее время обобщенные данные, которые будут показывать картину наблюдения за процедурой выдвижения: что мы имеем, какие тенденции и какие выводы из этого можно сделать. Я уверена, что какие-то из этих тенденций потом можно будет проследить на протяжении избирательной кампании", - сказала Булгакова.

Она также отметила, что началась и работа по подготовке общественных наблюдателей за выборами. "Уже во время начала и старта избирательной кампании мы запустили масштабную программу по обучению наблюдателей в разных регионах и за июнь завершили первый этап обучения, который включал в себя проведение порядка 14 межрегиональных семинаров. К ним были подключены 43 региона, где пройдут крупные выборы", - сказала Булгакова.

По ее данным, сейчас в регионах на площадках штабов при общественных палатах обучены и готовы к работе 337 региональных преподавателей. "Были семинары, направленные на новшества с точки зрения теоретических знаний, и новшества законодательные. В этом году мы внесли такое новшество - предложили региональным преподавателям побыть преподавателями на наших федеральных семинарах", - отметила Булгакова.

По словам Булгаковой, сейчас в 43 регионах, где пройдут крупные кампании, в течение двух месяцев пройдет обучение непосредственно наблюдателей за выборами. "При этом мы не забываем про местные выборы, которых в единый день голосования пройдет еще более 4 тыс. Сегодня общественные штабы открыты, помимо этих 43 регионов, где крупные кампании, и там, где намечены местные выборы", - сказала Булгакова.

Выборы

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.