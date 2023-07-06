Посольство РФ в Варшаве добивается встречи с задержанным в Польше гражданином России

Максима Сергеева обвиняют в шпионаже

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Посольство России в Польше пытается получить в польской прокуратуре информацию о задержании в республике гражданина России Максима Сергеева, которого власти страны обвиняют в шпионаже. Как сообщил в четверг ТАСС временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, дипломаты также просят о встрече с задержанным.

"Посольство в дополнение к ноте в МИД Польши направило обращение в Национальную прокуратуру Польши с требованием подтвердить факт ареста российского гражданина, сообщить о характере выдвинутых в его адрес обвинений и разрешить встречу с ним нашим консульским сотрудникам", - сказал он.

"По состоянию на конец дня 7 июля какой-либо реакции с польской стороны в посольство не поступало. Сотрудники органов прокуратуры комментировать данную ситуацию по телефону отказываются, ссылаясь на якобы отсутствие у них соответствующих указаний", - добавил Ордаш.

По его словам, это "грубое нарушение российско-польской консульской Конвенции 1992 года (статья 43)". "Польская сторона была обязана нас информировать в трехдневный срок о факте задержания российского гражданина. Сложившаяся ситуация - очередное свидетельство того, что в Польше зачастую не считают необходимым соблюдать свои международно-правовые обязательства, когда речь заходит о России и ее гражданах", - констатировал дипломат.

30 июня генеральный прокурор Польши и министр юстиции Збигнев Зёбро на своей странице в Twitter сообщил, что Агентство внутренней безопасности Польши арестовало в республике гражданина РФ, хоккеиста, обвинив его в шпионаже в пользу России. По его словам, россиянин прикрывался деятельностью спортсмена и играл в хоккейном клубе первой лиги. Зёбро уточнил, что это уже четырнадцатый задержанный "разрабатываемой шпионской сети". Как полагает пресс-служба министра-координатора по делам спецслужб, россиянин "в пользу иностранной разведки выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах".

По данным следствия, арестованный находился в Польше с октября 2021 года. Прокурор предъявил ему обвинения в участии в организованной преступной группе и работе на иностранную разведку. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент судом принято решение о его аресте на три месяца.