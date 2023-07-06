Эксперт: золотой стандарт наблюдения за ДЭГ смогут применять в том числе гуманитарии

Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова сообщила, что документ в ближайшее время представят в Общественной палате, а затем в регионах

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Так называемый золотой стандарт наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), который готовит Общественная палата (ОП) РФ, смогут применять в том числе и гуманитарии. Об этом в четверг сообщила исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг", председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

"Мы готовим и уже в ближайшее время представим золотой стандарт наблюдения за ДЭГ. Это документ, который позволит отбросить сомнения о том, может ли быть экспертом по ДЭГ гуманитарий. Хотя ДЭГ в большинстве своем содержит в себе необходимость наличия определенных знаний в области IT-технологий", - сказала Булгакова.

Она отметила, что документ в ближайшее время будет представлен в ОП РФ, а затем в регионах. "Мы понимаем всю ответственность, понимаем то, что сегодня мы должны уже думать наперед и прогнозировать какие-то действия, которые будут послезавтра. Сегодня разрабатываем механизмы и подбираем определенные методические процедуры, которые бы позволили обучить наблюдателей для проведения всех форм голосования", - отметила Булгакова.

В единый день голосования ДЭГ будет применено в 25 регионах, 18 из них используют эту систему впервые. Электронное голосование планируется задействовать в ходе более чем 300 выборов федерального, регионального и местного значения в пяти часовых поясах от Камчатки до Калининграда. "Поэтому, безусловно, большая задача с подбором и обучением наблюдателей на площадках общественных штабов и Общественной палаты РФ", - подчеркнула Булгакова.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.