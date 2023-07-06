Делегация России в СПЧ ООН заявила, что в Бурунди достигнут прогресс в сфере прав человека

Представитель делегации РФ Гузаль Хусанова напомнила, что в Бурунди действуют национальный совет за национальное единство и примирение, мониторинговый центр по предотвращению и искоренению геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности

ЖЕНЕВА, 6 июля. /ТАСС/. Бурунди добилась серьезного прогресса в правозащитной сфере. Международное сообщество должно оказывать содействие этой стране, заявила в четверг российская делегация на проходящей в Женеве 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Отмечаем серьезный прогресс в развитии ситуации в области прав человека в Бурунди. Руководство страны продолжает последовательную работу по стабилизации внутриполитической обстановки в целом, а также в области обеспечения безопасности и на правозащитном треке", - отметила в выступлении на сессии представитель делегации РФ Гузаль Хусанова.

Дипломат напомнила, что в Бурунди действуют национальный совет за национальное единство и примирение, мониторинговый центр по предотвращению и искоренению геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. Активно работает национальная независимая комиссия по правам человека, функционирует институт уполномоченного по правам человека. "Положительно оцениваем усилия бурундийских властей, направленные на недопущение дискриминации национальных и религиозных меньшинств", - отметила Хусанова.

В Москве приветствуют "активную работу комиссии по установлению истины и примирению, созданной в мае 2014 года с целью расследования фактов нарушений прав человека на территории страны с 1962 по 2008 год". "Удовлетворены систематической работой по оказанию содействия возвращению бурундийских беженцев. Разделяем усилия руководства страны по улучшению условий содержания под стражей и содействию заключенным", - сказала представитель делегации РФ. "Считаем, что международное сообщество должно оказывать властям Бурунди посильное содействие в нормализации ситуации внутри этой страны, выстраивать взаимоуважительный диалог, а не продолжать практику давления под правозащитными предлогами", - резюмировала Хусанова.