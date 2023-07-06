6 июля, 15:47,
обновлено 6 июля, 16:10

Небензя заявил, что допуск Украины к СБ ООН по Ирану запятнает репутацию Великобритании

ООН, 6 июля. /ТАСС/. Решение пригласить Украину к участию в заседании Совета Безопасности ООН по иранской ядерной программе, к которой киевские власти не имеют никакого отношения, является очередным пятном на репутации Великобритании в качестве председателя этого органа. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Приглашение к участию в сегодняшнем заседании в нарушение многолетней сложившейся практики Украины, которая не является участником ядерной сделки, - политизированный и провокационный шаг, нацеленный на подрыв конструктивной дискуссии по теме резолюции 2231 в Совете [Безопасности]. Это очередное пятно на репутации Лондона в качестве председателя в Совете Безопасности ООН", - сказал он. 

Теги:
УкраинаИранВеликобританияНебензя, Василий Алексеевич
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