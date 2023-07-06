Представители омбудсменов России и Украины обсудили вопросы репатриации военнопленных

Как отметила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, "внимание было сосредоточено и на ряде других гуманитарных вопросов"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Представители уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой встретились с сотрудником аппарата омбудсмена Украины, обсудив репатриацию военнопленных и другие гуманитарные вопросы. Об этом Москалькова сообщила в своем Telegram-канале в четверг.

"Состоялась встреча моих представителей с сотрудником аппарата омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца. Обсудили вопросы, касающиеся возвращения на Родину гражданских лиц, воссоединения детей с родителями и репатриации военнопленных. Внимание было сосредоточено и на ряде других гуманитарных вопросов", - написала омбудсмен.