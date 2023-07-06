6 июля, 15:52,
обновлено 6 июля, 16:20
Военная операция на Украине

Небензя: доказательства использования иранских БПЛА на Украине носят комичный характер

Постоянный представитель России при ООН указал на недостоверность демонстрируемых в некоторых СМИ фотографий

ООН, 6 июля. /ТАСС/. Все "доказательства" якобы использования иранских беспилотников на Украине носят комичный характер.

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Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Некоторые "фотодоказательства" и вовсе носят комичный характер. В СМИ широко разошлась "фотография" [президента Украины Владимира] Зеленского якобы с дроном "Шахед". Размер этого дрона - три метра в длину, а размах крыльев два метра, - сказал Небензя. - Таким образом, украинский президент должен быть ростом примерно 2,5 м. Это фейковое фото уже давно высмеяли пользователи интернета. Другие приводимые "вещественные доказательства" состоят из невразумительной фотографии каких-то обломков, на которых ничто не указывает на иранское происхождение". 

Теги:
УкраинаИранРоссияНебензя, Василий АлексеевичВоенная операция на Украине
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