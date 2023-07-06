Лавров назвал Татарстан одним из лидеров по установке внешних связей среди регионов России

Министр иностранных дел также высоко оценил проведение KazanForum

ТАСС, 6 июля. Республика Татарстан находится среди лидеров по внешним связям среди регионов России, эта работа приносит хорошую отдачу. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой региона Рустамом Миннихановым в Казанском кремле, передает пресс-служба главы республики.

"Вы среди лидеров по ведению внешних связей. И, самое главное, от этой работы хорошая отдача как для республики, так и для страны в целом", - отметил Сергей Лавров, обращаясь к Минниханову.

Лавров также высоко оценил проведение KazanForum, который прошел 18-20 мая в МВЦ "Казань экспо". "Я читал материалы по форуму. Очень насыщенная была программа", - сказал министр.

Глава республики поблагодарил Лаврова за поддержку в развитии международного сотрудничества региона. По словам Минниханова, за рубежом действуют представительства Татарстана. Кроме того, республика активно работает с Узбекистаном, Казахстаном, Азербайджаном, Туркменистаном.

Также во время беседы стороны обсудили предстоящую встречу глав государств БРИКС, которая по указу президента России Владимира Путина должна состояться в Казани в 2024 году.