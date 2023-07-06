Посол РФ заявил, что Москва поддерживает готовность Сербии созвать заседание СБ ООН

По словам Александра Боцана-Харченко, Россия выступает за то, чтобы косовское урегулирование осуществлялось в международно-правовом русле

БЕЛГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Россия солидарна с оценками сербских властей относительно ситуации на севере Косова и Метохии и поддерживает инициативу президента Сербии Александара Вучича по проведению срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за угрозы жизни и безопасности сербских граждан. Об этом в четверг заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

"Всецело разделяем высказанные президентом Сербии Александаром Вучичем оценки нетерпимой обстановки в крае Косово и Метохия. Есть все основания для того, чтобы ситуация была рассмотрена на внеплановом заседании СБ ООН в целях реальной деэскалации, прекращения притеснения сербов", - написал российский дипломат в Twitter.

"Выступаем за то, чтобы косовское урегулирование осуществлялось в международно-правовом русле резолюции 1244 СБ ООН при полной транспарентности и объективности подходов всех участников", - заключил Боцан-Харченко.

Ранее Вучич в ходе своего обращения к нации заявил о том, что республика запросит проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за угрозы жизни и безопасности своих граждан в Косове и Метохии, а также будет требовать от Сил НАТО для Косова демилитаризации вооруженных формирований косовских албанцев. Он подчеркнул, что будет просить "о срочном разговоре с главой НАТО Йенсом Столтенбергом в любой точке планеты Земля, чтобы провести последние переговоры и обозначить ситуацию".

Накануне Вучич в ходе встречи со спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком призвал мировое сообщество серьезно заняться вопросами безопасности сербов в Косове и Метохии. Он указал на то, что "сербский народ в Косове и Метохии подвергается самым жестоким издевательствам и преследованиям за последние 15 лет", и призвал к уважению их прав и обеспечению безопасности.