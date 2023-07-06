Зампостпреда РФ при ОБСЕ заявил об ущемлении прав СМИ в странах, входящих в организацию

По словам Максима Буякевича, Брюссель вводит "позорную цензуру" под лозунгом борьбы с российской "пропагандой"

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Средства массовой информации на территории стран ОБСЕ сталкиваются с ущемлением своих прав. Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя России Максим Буякевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

"Вновь вынуждены поднять вопрос о грубых и массовых ущемлениях прав СМИ в регионе ОБСЕ. Спектр нарушений весьма широк. Это и разделение прессы на "правильную" и "неправильную", и дискриминация журналистов по национальному признаку, и лишение аккредитаций неугодной печати", - сказал он.

По словам дипломата, Брюссель вводит "позорную цензуру" под лозунгом борьбы с российской "пропагандой". Тем самым ЕС нарушает права своих граждан на получение информации из альтернативных источников.

Он напомнил, что на встрече в Милане в 2018 году члены организации подтвердили "принятые в ОБСЕ обязательства, касающиеся права на свободу выражения мнений, свободы средств массовой информации и свободного потока информации". "Никакая международная обстановка не может и не должна быть препятствием для работы СМИ", - отметил Буякевич.