МИД РФ: Киев и его приспешники, притесняющие УПЦ, нарушают собственное законодательство

Посол по особым поручениям дипведомства Геннадий Аскальдович подчеркнул, что реакция международного сообщества на притеснения УПЦ со стороны Киева "оставляет желать лучшего"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Киевский режим и его приспешники в лице раскольников, притесняющие Украинскую православную церковь (УПЦ), нарушают свое собственное законодательство. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении специального представителя министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Аскальдовича.

"Киевский режим и его приспешники в лице раскольников из так называемой Православной церкви Украины, осуществляющие эти притеснения, идут на грубые нарушения даже собственного законодательства", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что реакция международного сообщества на притеснения УПЦ со стороны Киева "оставляет желать лучшего".

Аскальдович указал на то, что данный вопрос по-прежнему не входит в число приоритетов у сотрудников Организации Объединенных Наций и иных профильных организаций, "несмотря на то, что в последнем докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации на Украине гонениям на УПЦ был посвящен целый раздел, и даже США в своих соответствующих отчетах, хотя и обтекаемо, но признали наличие этой проблемы". "При этом все громче продолжают звучать голоса многочисленных представителей религиозных и гражданских кругов о поддержке УПЦ и солидарности с ней. Однако украинские власти упорно не хотят их слышать и продолжают свою преступную политику", - добавил он.

Спецпредставитель МИД РФ подчеркнул, что Россия решительно осуждает "глумление киевского режима над православными святынями и его стремление уничтожить крупнейшую конфессию" на Украине. "Призываем профильные международные правозащитные организации не на словах, а на деле выступить в защиту Украинской православной церкви", - заключил дипломат.