Балицкий сообщил об усилении защиты хвостохранилища на Запорожской АЭС

По словам врио губернатора Запорожской области, на ЗАЭС установили дополнительную защитную стену

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Безопасность хвостохранилища усилили на Запорожской АЭС (ЗАЭС), в частности установили дополнительную защитную стену. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Ранее в четверг Балицкий и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили Запорожскую АЭС и убедились, что станция работает в штатном режиме.

"Конечно, мы учитываем все возможные риски, которые несет сторона противника. Усилена безопасность хвостохранилища, все залито надежным слоем бетона, и постоянно контролируется уровень радиационного фона. Установлена дополнительная защитная стена, которая заверена печатями МАГАТЭ", - написал Балицкий.

В канун состоявшегося 23 июня визита в РФ главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в том, что она якобы готовит теракт на ЗАЭС. Не предъявив каких-либо доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт. 23 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Москву крайне настораживают участившиеся утверждения Киева о якобы минировании Россией ЗАЭС. Он отметил, что миссия МАГАТЭ, недавно посетившая станцию, могла убедиться в абсурдности подобных заявлений.