Россия выступила в СПЧ ООН против политизации вопроса о правах человека в Мьянме

Представитель делегации РФ Ольга Воронцова заявила, что нормализация обстановки внутри страны должна осуществляться самими мьянманцами

ЖЕНЕВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия выступает против политизации вопроса о правах человека в Мьянме. Об этом заявила в четверг российская делегация на проходящей в Женеве 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Нормализация обстановки внутри страны должна осуществляться самими мьянманцами, а задача международного сообщества состоит в содействии государственному урегулированию. Ввиду этого Российская Федерация негативно расценивает стремление ряда стран использовать СПЧ для политизации вопроса о ситуации с правами человека в Мьянме", - отметила в выступлении на сессии представитель делегации РФ Ольга Воронцова. "События в этой стране зачастую трактуются произвольно", - констатировала она.

Россия последовательно выступает против политически мотивированных инициатив СПЧ, которые "базируются на селективности и двойных стандартах", сказала дипломат, добавив, что "продолжение практики осуждения на площадках ООН провоцирует дальнейшую конфронтацию, фактически подталкивая радикально настроенные круги к продолжению вооруженной борьбы". "Одновременно считаем неконструктивным подход по обсуждению в рамках СПЧ страновых сюжетов без допуска к ним затрагиваемых стран. Подобные действия лишь увеличивают противоречия и подрывают усилия по поиску конструктивных форм международного содействия Мьянме", - резюмировала представитель делегации РФ.

1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия Мьянмы является ее основным гарантом, военные сместили гражданское правительство. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года. Лидер этой партии 78-летняя Аун Сан Су Чжи, которая сначала была помещена под домашний арест, а потом в тюрьму, в общей сложности приговорена к 33 годам лишения свободы по 19 делам.

После прихода военных к власти в стране продолжаются акции против смещения гражданского правительства, которые часто выливаются в диверсионные вылазки. По данным правозащитников, с 1 февраля 2021 года в Мьянме были убиты 3,4 тыс. человек, более 21,9 тыс. задержаны.