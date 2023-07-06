6 июля, 20:46

Небензя: РФ отвергает попытки отказать Ирану в праве на мирный атом под контролем МАГАТЭ

По словам постоянного представителя России при ООН, некоторые страны искажают ситуацию вокруг взаимодействия республики и МАГАТЭ

ООН, 6 июля. /ТАСС/. Ответственные государства не должны препятствовать возобновлению в полном объеме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Россия отвергает попытки отказать Ирану в праве на освоение и развитие мирного атома под контролем МАГАТЭ. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященному выполнению резолюции 2231 по СВПД.

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По словам дипломата, некоторые страны искажают ситуацию вокруг взаимодействия Ирана и МАГАТЭ. "Наши западные коллеги продолжают спекулировать на тему обнаружения на одном из иранских объектов частиц с уровнем обогащения урана до 83,7%, намеренно опуская при этом зафиксированный в докладах и генсекретаря ООН, и координатора формата 2231", и гендиректора МАГАТЭ факт, что данный вопрос уже закрыт", - отметил Небензя.

"Категорически отвергаем подобные попытки манипулировать объективной информацией, равно как и ставить под сомнение право Ирана на освоение и развитие мирного атома под контролем МАГАТЭ, - подчеркнул постпред РФ при ООН. - Мы заинтересованы в том, чтобы отношения между Тегераном и МАГАТЭ и далее развивались в спокойном и доверительном ключе".

Небензя напомнил, что все факты о реальном состоянии иранской ядерной программы поступают международному сообществу именно из докладов гендиректора МАГАТЭ.

"Как только реализация СВПД возобновится в полном объеме, вновь заработает Дополнительный протокол к Соглашению о всеобъемлющих гарантиях, - сказал он. - Все ответственные государства должны способствовать этому процессу, а не препятствовать ему". 

Теги:
ИранРоссияНебензя, Василий Алексеевич
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