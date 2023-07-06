Небензя: РФ отвергает попытки отказать Ирану в праве на мирный атом под контролем МАГАТЭ

По словам постоянного представителя России при ООН, некоторые страны искажают ситуацию вокруг взаимодействия республики и МАГАТЭ

ООН, 6 июля. /ТАСС/. Ответственные государства не должны препятствовать возобновлению в полном объеме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Россия отвергает попытки отказать Ирану в праве на освоение и развитие мирного атома под контролем МАГАТЭ. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященному выполнению резолюции 2231 по СВПД.

По словам дипломата, некоторые страны искажают ситуацию вокруг взаимодействия Ирана и МАГАТЭ. "Наши западные коллеги продолжают спекулировать на тему обнаружения на одном из иранских объектов частиц с уровнем обогащения урана до 83,7%, намеренно опуская при этом зафиксированный в докладах и генсекретаря ООН, и координатора формата 2231", и гендиректора МАГАТЭ факт, что данный вопрос уже закрыт", - отметил Небензя.

"Категорически отвергаем подобные попытки манипулировать объективной информацией, равно как и ставить под сомнение право Ирана на освоение и развитие мирного атома под контролем МАГАТЭ, - подчеркнул постпред РФ при ООН. - Мы заинтересованы в том, чтобы отношения между Тегераном и МАГАТЭ и далее развивались в спокойном и доверительном ключе".

Небензя напомнил, что все факты о реальном состоянии иранской ядерной программы поступают международному сообществу именно из докладов гендиректора МАГАТЭ.

"Как только реализация СВПД возобновится в полном объеме, вновь заработает Дополнительный протокол к Соглашению о всеобъемлющих гарантиях, - сказал он. - Все ответственные государства должны способствовать этому процессу, а не препятствовать ему".