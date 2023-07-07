Антонов назвал лишенными здравого смысла выпады США в адрес действий военных РФ в Сирии

Посол России в Вашингтоне отметил, что политика Соединенных Штатов не только препятствует стабилизации ситуации и восстановлению территориальной целостности САР, но и негативно влияет на обстановку на всем Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Заявления Пентагона о якобы препятствовании ВС РФ усилиям США по борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской Республике (САР) лишены здравого смысла. Об этом заявил в четверг посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Полагаем, что регулярные и порой выходящие за рамки приличий выпады касательно высокопрофессиональных действий российских военнослужащих в САР лишены здравого смысла. Отвлекают внимание от того факта, что сами американцы на ежедневной основе нарушают правила безопасности полетов в сирийском небе", - сказал дипломат. Он призвал помнить, что американские военнослужащие, в отличие от российских, находятся в Арабской Республике вопреки нормам международного права, "по сути, оккупируют отдельные районы страны, прикрываясь необходимостью выполнения контртеррористических задач".

"Политика Соединенных Штатов на сирийском направлении, без сомнения, несет в себе мощный деструктивный заряд. Не только препятствует стабилизации ситуации и восстановлению территориальной целостности САР, но и негативно влияет на обстановку на всем Ближнем Востоке", - отметил Антонов.

Пентагон 6 июля опубликовал видеозапись, на которой зафиксировано якобы совершение российскими истребителями Су-35 действий в отношении американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9 Reaper. Ведомство утверждает, что "российский истребитель Су-35 приблизился к беспилотнику США MQ-9 5 июля 2023 года над Сирией" и "выпустил парашютные сигнальные ракеты" по траектории его полета, что вынудило американский аппарат совершать маневры уклонения. Другой Су-35, как полагают в Пентагоне, "расположился на траектории полета MQ-9 и включил форсажную камеру, динамично наращивая скорость и давление воздуха, что помешало оператору MQ-9 безопасно управлять устройством".

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов 5 июля заявил, что беспилотные летательные аппараты возглавляемой США международной коалиции пять раз за сутки нарушили безопасность полетов в районе Сирии, закрытом из-за совместных российско-сирийских учений. Он отметил, что российская сторона в очередной раз выражает обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полетами беспилотников коалиции.

Он выразил беспокойство в связи с зафиксированными во время выполнения задач учений пилотами ВКС России воздействиями радиоэлектронными системами наведения американских БПЛА, которые приводят к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны российских самолетов.