Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявлял, что опасность искусственной техногенной катастрофы на ЗАЭС снизилась

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Снижения рисков возможной ядерной провокации в Запорожской области со стороны Киева нет. Такое мнение выразил в пятницу ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью газете The Times заявил, что опасность искусственной техногенной катастрофы на Запорожской АЭС снизилась. При этом он не назвал причины снижения.

"Не вижу снижения рисков ядерной провокации. Заявление Буданова в этом смысле призвано снизить нашу бдительность", - сказал собеседник агентства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не предъявив каких-либо доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в свою очередь выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по Запорожской АЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.