7 июля, 03:10
Военная операция на Украине

Рогов считает, что снижения рисков ядерной провокации со стороны Киева нет

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявлял, что опасность искусственной техногенной катастрофы на ЗАЭС снизилась

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Снижения рисков возможной ядерной провокации в Запорожской области со стороны Киева нет. Такое мнение выразил в пятницу ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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Ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью газете The Times заявил, что опасность искусственной техногенной катастрофы на Запорожской АЭС снизилась. При этом он не назвал причины снижения.

"Не вижу снижения рисков ядерной провокации. Заявление Буданова в этом смысле призвано снизить нашу бдительность", - сказал собеседник агентства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не предъявив каких-либо доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в свою очередь выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по Запорожской АЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. 

Теги:
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