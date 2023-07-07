От ЦИК РФ за досрочными выборами президента Узбекистана будут наблюдать три члена комиссии

Голосование состоится 9 июля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Центризбиркома РФ (ЦИК РФ) Николай Булаев, два члена комиссии Павел Андреев и Людмила Маркина вошли в число наблюдателей за досрочными выборами президента Узбекистана. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ЦИК РФ.

"На выборы [президента Узбекистана] аккредитовано 785 наблюдателей от международных организаций и зарубежных стран. От ЦИК России за ходом выборов наблюдают Николай Булаев, Павел Андреев и Людмила Маркина", - говорится в сообщении.

Также ЦИК РФ сообщает, что в России граждане Узбекистана могут проголосовать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Владивостоке.

Досрочные выборы и кандидаты

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, разрешающий проведение досрочных президентских выборов, а затем своим указом назначил их на 9 июля. Избирательный кодекс прежде допускал проведение досрочных выборов только в случае, если действующий президент не может исполнять обязанности в течение трех месяцев. На этот период полномочия главы государства переходили к председателю Сената.

30 апреля в Узбекистане прошел всенародный референдум по новой редакции конституции, которая предусматривает продление срока полномочий президента с пяти до семи лет, а также позволяет Мирзиёеву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.

В соответствии с Избирательным кодексом Узбекистана правом выдвигать кандидатов на пост президента обладают политические партии при условии, что они были зарегистрированы в Минюсте не позднее чем за шесть месяцев до проведения выборов.

В республике действуют пять партий. Народно-демократическая и Экологическая партии выдвинули кандидатами в президенты своих лидеров Улугбека Иноятова и Абдушукура Хамзаева, Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову, а Либерально-демократическая партия - действующего главу республики Мирзиёева. Пятое политическое объединение - Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") - решила поддержать кандидатуру Мирзиёева.