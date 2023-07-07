Гусев подал подписи муниципальных депутатов для регистрации на выборы мэра Москвы

Депутат 23 июня подал документы в Мосгоризбирком на выдвижение

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев лично подал в Московскую городскую избирательную комиссию подписи 112 депутатов муниципалитетов столицы из 110 необходимых для регистрации на выборы мэра, передает корреспондент ТАСС.

Внеочередная партийная конференция московского регионального отделения справороссов 20 июня единогласно выдвинула Гусева кандидатом от партии на выборы мэра Москвы. Депутат 23 июня подал документы в Мосгоризбирком на выдвижение.

Гусеву 50 лет, в Госдуму избрался по федеральному партийному списку первым номером в составе региональной группы № 18 Краснодарского края в сентябре 2021 года. Он занимает должность первого заместителя руководителя фракции, а также первого заместителя председателя комитета по контролю. Является председателем совета московского регионального отделения.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.

Также Гусев подал в избирком фамилии трех кандидатов в Совет Федерации. "Это депутат Госдумы, народный артист России, лидер культурного фронта России Николай Бурляев, второй кандидат - это Ольга Будина, наша актриса и общественный деятель, и третий кандидат - это депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин", - сказал парламентарий.