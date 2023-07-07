Галузин и представитель МИД Белоруссии обсудили взаимодействие в Союзном государстве

В МИД РФ отметили, что стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и исполняющий обязанности начальника главного управления СНГ МИД Белоруссии Олег Иванов обсудили в Москве на консультациях взаимодействие в рамках Союзного государства и других интеграционных объединений на евразийском пространстве. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении МИД РФ по итогам прошедшей в четверг встречи.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, взаимодействия в рамках Союзного государства и других интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также по ряду международных проблем", - отметили в российском дипведомстве.