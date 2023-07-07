В Шадринском муниципальном округе Курганской области избрали нового главу

Депутаты проголосовали за временно исполнявшего обязанности руководителя муниципалитета Дмитрия Жукова

ТАСС, 7 июля. Дума Шадринского муниципального округа Курганской области, где природный пожар перекинулся на село Юлдус, выбрала нового главу округа. Депутаты проголосовали за временно исполнявшего обязанности руководителя муниципалитета Дмитрия Жукова, сообщили в пятницу в администрации округа.

"Только что в администрации нашего муниципалитета завершилось заседание Думы округа, <…> депутатам предстояло избрать главу Шадринского муниципального округа. <…> По итогам тайного голосования главой округа избран Дмитрий Владимирович Жуков", - говорится в сообщении.

Жуков с 9 июня временно исполнял обязанности руководителя муниципалитета. "Процедура вступления в должность главы округа запланирована на следующую неделю", - уточнили в администрации.

Из-за пожаров 7 мая в регионе ввели режим ЧС, в деревне Юлдус природный пожар перешел на несколько десятков домов, в населенном пункте была объявлена эвакуация, есть погибшие. 18 мая стало известно, что глава муниципального округа Сергей Копылов решил покинуть должность по собственному желанию.