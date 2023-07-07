Кремль не исключает встречи Путина и Эрдогана

Телеканал A Haber ранее заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Стамбуле с украинским коллегой Владимиром Зеленским может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в какой-то перспективе, но точные ее сроки пока не определены, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что касается предстоящих контактов Путина и Эрдогана - мы не исключаем их в обозримой перспективе", - сказал представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что Путин и Эрдоган регулярно общаются, в их беседах "неоднократно заходила речь и об очных контактах". "Как только сроки таких контактов, даты будут определены, мы вас проинформируем", - заверил он.

В Стамбуле 7 июля состоятся переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Как ожидается, основными темами станут перспективы урегулирования украинского кризиса и продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля. Турецкий телеканал A Haber выступил с утверждением, что по итогам этой встречи Эрдоган может встретиться с Путиным.

Как сообщила в пятницу газета Hürriyet, Эрдоган на встрече с Зеленским вновь выступит с инициативой посредничества в урегулировании украинского кризиса. В повестке переговоров также будут вопросы обмена пленными между Россией и Украиной.