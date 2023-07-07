7 июля, 09:30,
обновлено 7 июля, 09:58
Саммит Россия – Африка

Путин примет участие в саммите Россия - Африка

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "сейчас ведется активная подготовка к этому форуму"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в форуме и саммите Россия - Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в конце июля, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, безусловно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам представителя Кремля, "сейчас ведется активная подготовка к этому форуму". "Мы ожидаем весьма и весьма представительное мероприятие с весьма насыщенной повесткой дня и с множеством мероприятий на полях этого саммита", - рассказал Песков.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичСаммит Россия – Африка
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