Песков подтвердил, что Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" при необходимости

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявил, что "Нафтогаз" продолжает попытки организовать недобросовестные судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россия может ввести санкции против украинской компании "Нафтогаз" в случае ее дальнейших недобросовестных действий, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Ранее о возможности введения санкций при необходимости заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Конечно", - ответил представитель Кремля на вопрос, рассматривается ли такая возможность. "Это же было достаточно аргументированное заявление главы "Газпрома", там были изложены причины, почему такая возможность не исключена", - пояснил Песков.

В ответ на вопрос, есть ли понимание, когда могут быть введены санкции, пресс-секретарь президента сказал: "Все, конечно, будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в этой области, о чем вчера говорил Миллер". "Будем очень внимательно отслеживать эту ситуацию. Естественно, мы не позволим ущемлять наши интересы и интересы нашей компании", - заключил представитель Кремля.

В частности, Миллер ранее обратил внимание на то, что "Нафтогаз Украины" продолжает попытки организовать недобросовестные судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу. При этом сама компания под надуманными предлогами является нарушителем контрактных обязательств, добавил он.