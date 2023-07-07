Кремлю нечего добавить по вопросу о местонахождении Пригожина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле "никакой информацией не располагают на этот счет"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Кремль не располагает информацией по вопросу о местонахождении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я ничего не могу здесь сказать, мы никакой информацией не располагаем на этот счет. И добавить мне нечего к тому, что мы ранее говорили", - отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков сообщил, что Кремль не следит за перемещениями Пригожина, не имеет для этого ни возможности, ни желания.