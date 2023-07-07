7 июля, 09:31,
обновлено 7 июля, 09:57
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Кремлю нечего добавить по вопросу о местонахождении Пригожина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле "никакой информацией не располагают на этот счет"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Кремль не располагает информацией по вопросу о местонахождении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также
Что известно о попытке Пригожина организовать военный мятеж

"Я ничего не могу здесь сказать, мы никакой информацией не располагаем на этот счет. И добавить мне нечего к тому, что мы ранее говорили", - отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков сообщил, что Кремль не следит за перемещениями Пригожина, не имеет для этого ни возможности, ни желания. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация